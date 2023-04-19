Konaklı Miniklerden 23 Nisan Kutlaması

Konak Belediyesi Minikler Konağı öğrencilerinin 23 Nisan gösterisini izleyen Başkan Abdül Batur, “İşte, Atatürk’ün çocukları. Sizler bizim umudumuz, geleceğimiz, her şeyimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz” dedi.

Konak Belediyesi Minikler Konağı öğrencilerinin 23 Nisan gösterisini izleyen Başkan Abdül Batur, "İşte, Atatürk'ün çocukları. Sizler bizim umudumuz, geleceğimiz, her şeyimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

Konak Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği yaratan projesi Minikler Konağı'nın öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel bir gösteri sahneledi. Belediye'nin Toros Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 23 Nisan gösterisini, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, çocukların aileleri ve muhtarlar izledi.

Minikleri bol bol alkışlayan, gösterilerini heyecanla takip eden Başkan Batur, "İşte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyetimizi yaşatacak çocuklar. İşte, Atatürk'ün çocukları. Sizler bizim umudumuz, geleceğimiz, her şeyimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

Kırmızı beyaz elbiseleri ve Atatürk baskılı tişörtleriyle sahnedeki yerlerini alan çocuklar, 23 Nisan kutlamaları için haftalardır hazırlandıkları gösterilerini sergilediler. Sevimli halleriyle gönülleri fetheden 3-6 yaş arasındaki minikler, gösterilerine İstiklal Marşı'yla başladı. İzleyenlerden büyük alkış alan çocuklar, okudukları 23 Nisan temalı şiirlerle de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın derin anlamını bir kez daha hatırlattı.

Çocuk şarkılarını dans koreografileriyle birleştirerek sevimli görüntüler oluşturan minikler, "Atatürk'ün Çocukları" şarkısında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını göstererek ailelerini hem gururlandırdı hem de duygu dolu anlar yaşattı.