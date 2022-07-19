Konak'ta Çocuklara Okumayı Sevdiren Proje

Konak Belediyesi ve AÇEV işbirliğinde, 4-7 yaş aralığındaki çocukları kapsayan "Okuyan Bir Gelecek" adlı projenin ilk etabı tamamlandı. Üç semt merkezinden yaklaşık 100 çocuğa okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıran eğitim programının ikinci etabı ise eylül ayında başlayacak.

Konak Belediyesi'nin Zeytinlik, İsmetpaşa ve Aziziye semt merkezlerinde yürüttüğü 'Okuyan Bir Gelecek' adlı projenin ilk etabı tamamlandı. Konak Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV ) işbirliğinde yapılan, 4-7 yaş arası çocuklara okumayı sevdirmeyi amaçlayan proje kapsamında 10 hafta süren eğitimler verildi. Çocuklara her hafta farklı bir yazarın kitabı, okutuldu. Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren eğitimlere üç semt merkezinden yaklaşık 100 minik katıldı.

Kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren aşılamayı, dil gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan proje, çocuklara kazandırdığı becerilerin yanı sıra eğitimde fırsat eşitliğine de imkan sağlıyor. 10 haftalık eğitim programı sonunda çocukların anlama, dinleme ve dil becerilerini geliştirmesi, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmaları, dinlediklerini anlatabilmeleri, yaratıcılıkları ve hayal güçlerinin zenginleşmesi amaçlanıyor.

Çocuklara her hafta ayrı bir yazarın canlandırma yapılarak okunan kitaplardaki bilinmeyen kelimelerin tanımları yapılarak çocukların kelime dağarcıklarının ve algılarının gelişimine katkı sağlanıyor. Kitaplardaki hikayelerde yer alan renkler, meyve, sebze ve nesneler, çocuklara oyunlar oynatarak, konuyla ilgili resimler yaptırılarak öğretiliyor.

Öte yandan proje kapsamında kitap okuma etkinliğinin evlerde de devamının sağlanması, çocuklarıyla kitap okuyarak, ortak ve kaliteli bir zaman geçirebilmeleri amacıyla annelere de çocuklarına nasıl kitap okumaları gerektiği konusunda eğitim verildi. Hem ebeveynleri hem de çocukları kitapla buluşturan 'Okuyan Bir Gelecek' projesi sonunda okunan kitaplar çocuklara hediye edildi. Böylece her çocuğun evinde mini bir kütüphanenin temeli atıldı.

YENİ DÖNEM EYLÜL'DE

Özellikle dezavantajlı bölgelerde uygulanarak eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen proje, eylül ayında tekrar başlayacak. Kayıtlar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0 232 484 53 00 numaralı telefondan Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2963 dahili hattına bağlanarak bilgi edinebilir.

ANKA / Yerel