Konak'ta Bozuk Yol ve Kaldırımlar Onarılıyor - Haberler

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Konak'ta Bozuk Yol ve Kaldırımlar Onarılıyor

ANKA - Abdullah Çelebi - Yerel
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İzmir Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bayram öncesinde Kılıçreis, Kemalreis, Altıntaş mahalleleri ve Betonyol çevresinde başlattığı yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor.

İzmir Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bayram öncesinde Kılıçreis, Kemalreis, Altıntaş mahalleleri ve Betonyol çevresinde başlattığı yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol bakım onarım ekipleri, asfalt serme, kaldırım ve merdiven yapım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Bayram öncesinde Kılıçreis, Kemalreis, Altıntaş Mahalleleri ve Betonyol (Şükrü Saraçoğlu Caddesi) çevresinde başlayan çalışmalar kapsamında belediyenin kendi şantiyesinde ürettiği asfalt, yollara serilirken, kaldırımlar da yenilendi.

Sokaklardan geçişi engelleyecek şekilde araçların park edilmesini önlemek için beton bariyerler yerleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merdivenli sokakları da unutmadı. Kemalreis Mahallesi'ndeki 275 Sokak'ın merdiven düzenlemesiyle başlayan çalışmalarda merdiven yükseklikleri TSE standartlarına göre yeniden yapıldı, tırabzanlar yenilendi.

Öte yandan Altıntaş Mahallesi 349 Sokak üzerindeki parkta da yenileme çalışmaları başladı. Bayram öncesinde başlayan sokak ve kaldırım yenileme çalışmalarıyla park düzenlemeleri bayram sonrasında da program dahilinde devam edecek.

ANKA / Abdullah Çelebi - Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Konak Belediyesi, Bayram, İzmir, Yerel, Haberler

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