Konak'ta Bayram Temizliği

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi ilçede temizlik çalışması yaptı. Alsancak'tan Gültepe'ye, Çimentepe'den Güzelyalı'ya sokaklar temizlendi, molozlar kaldırıldı, çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Camiler de unutulmadı. Temizlik ekipleri, temizliğini yaparak camileri bayram namazına hazırladı.

Konak Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçede kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Alsancak'tan Gültepe'ye, Çimentepe'den Güzelyalı'ya tüm semtlerde, 40 kişilik ekipler halinde detaylı temizlik yapıldı. Süpürge ekiplerinin sokakları süpürmesiyle başlayan temizlik çalışmalarında sokaklardaki molozlar kepçe aracılığıyla kamyonlara yüklenerek kaldırıldı. Süpürgeli temizlik aracıyla yollar temizlendi. Süpürge çalışmalarının ardından sokaklar baştan başa yıkandı. Çöp konteynerleri ise boşaltıldıktan sonra dezenfekte ekiplerince özenle dezenfekte edilerek mikrop ve bakterilerden arındırıldı.

CAMİLER BAYRAMA HAZIR

Konak Belediyesi'nin temizlik ekipleri, bayram namazı kılacak vatandaşları da unutmadı. İlçedeki camilerde dip bucak temizlik yapılarak camiler bayram namazına hazır hale getirildi.