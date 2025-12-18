Haberler

Komedyen Yavuz Kırma hakkında peygamberlere yönelik sözleri nedeniyle iddianame hazırlandı

Güncelleme:
Yavuz Günal mahlasıyla sahne alan komedyen Yavuz Kırma, dini olaylar hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine başlatıldığı, daha sonra yetkisizlik kararı verilerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin İslamiyetin doğuşunu anlatan bir film üzerinden yapmış olduğu ifadelerde İslam dini ve peygamberi açısından kutsal kabul edilen hicret hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı aktarıldı.

İddianamede, ayrıca, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin kurban ve asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı belirtilen şüphelinin, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
