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TEKNOFEST'te Nefes Kesen SAT/SAS Tatbikatı

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TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında, Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandolarının aksiyon filmlerini aratmayan operasyonu damga vurdu.

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında, Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandolarının aksiyon filmlerini aratmayan operasyonu damga vurdu. Heyecanlı anlara sahne olan operasyon tatbikatı yoğun ilgiyle izlendi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, ikinci gününde de teknoloji ve denizcilik tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAT ve SAS komandoları tarafından çeşitli senaryoların icra edildiği gösteriler düzenlendi. Senaryo gereği Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı (İDA) ve şüpheli cisimler, helikopterden denize atlayan personel tarafından etkisiz hale getirildi. Farklı kurtarma operasyonlarının uygulandığı tatbikat, ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Tatbikatla birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel kabiliyetleri katılımcılara sergilendi.

Bu anlar 7'den 70'e tüm vatandaşlar tarafından heyecanlı gözlerle takip edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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