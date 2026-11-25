Kolombiya polisi, silahlı saldırganların başarısız bir soygun girişiminin ardından süpermarkette rehin aldığı 30 kişiden 5'inin daha serbest bırakıldığını ve serbest kalanların toplam sayısının 10'a ulaştığını açıkladı.

Kolombiya'nın Cartagena kentindeki Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde yaşanan rehine krizi sürüyor. Kolombiya Ulusal Polis Teşkilatı'ndan yapılan son açıklamada, Exito adlı süpermarkette silahlı saldırganlar tarafından rehin alınan 30 kişiden 5'inin daha serbest bırakıldığı ve serbest kalanların toplam sayısının 10'a ulaştığı bildirildi. Bu kişilere gerekli yardımın sağlandığı aktarılarak, "Söz konusu ticari işletmede hala bulunan vatandaşları korumak ve güvenli koşullarda serbest bırakılmalarını sağlamak amacıyla, tüm insan, teknoloji ve uzmanlık kapasitemiz kurumlar arası koordinasyon altında seferber edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Halka ilgili gelişmeleri resmi kanallardan ve güvenilir kaynaklardan takip etme çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu süreçte bilgi paylaşımı konusunda sorumlu davranmak büyük önem taşımaktadır" denildi. Kolombiya basını, hala 20 kişinin rehin tutulduğu Exito adlı süpermarket ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek güvenlik güçlerinin muhtemel bir operasyon için hazırlık yaptığını öne sürdü.

Kolombiya'da silahlı saldırganlar süpermarkettekileri rehin almıştı

Kolombiya'nın Cartagena kentinde rehine krizi yaşanmıştı. Silahlı saldırganlar, Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde bulunan Exito adlı süpermarkete girerek içeridekileri rehin almıştı. Kolombiya basını, saldırganların rehineleri serbest bırakmak için 7 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 2 milyon dolar) talep ettiğini bildirmişti. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de La Espriella ise daha önce yaptığı açıklamada, olayın alışveriş merkezinden yüklü miktarda para taşıyan bir aracı soyma girişiminin başarısız olmasının ardından yaşandığını ve 30 kişinin alıkonulduğunu ifade etmişti. Espriella, "Otuz kişi rehin alındı, bunlardan 5'i serbest bırakıldı. Bunlar yaşlı kadınlardı. Özel birimler de dahil olmak üzere, çeşitli güvenlik güçlerimizin tüm imkanları şu anda devreye sokuldu" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı