Üye Girişi
Haberler

Kolbastı Oyununun Tanınmasında Büyük Katkıları Olan Saz Sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da kolbastı oyununun tanınmasında büyük katkıları olan ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu, yarın Akçaabat ilçesinde defnedilecek.

Trabzon'da kolbastı oyununun tanınmasında katkıları olan ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu hayatını kaybetti.
Türkiye'de bir dönem popüler olan kolbastı oyununu bulanlar arasında adı geçen ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu (76) hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden ses sanatçısı Yazıcıoğlu, yarın Akçaabat ilçesindeki Akçakale Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Yazıcıoğlu kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi Akçaabat Trabzon Sanat Kültür Ölüm Müzik Yerel Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki Bursaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Afyonspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Payas Belediyesi hangi parti? Payas Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Bodrumspor – Şanlıurfaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Bodrumspor Şanlıurfaspor canlı yayın linki! ALES sınav sonuçları yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024! BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Başakşehir – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Ç.Rizespor canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 21 Nisan Pazar Survivor yeni bölüm! Başakşehir - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Ç.Rizespor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title