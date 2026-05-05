Köksal Toptan Ortaokulu'nda bilim fuarı coşkusu

Zonguldak Köksal Toptan Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerin hazırladığı projelerle büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ta Köksal Toptan Ortaokulu, Bilim ve Teknoloji ile inşa edilecek Türkiye Yüzyılında 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında bilim fuarı düzenledi. Fen Bilimleri öğretmeni Turgay Efe'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 11 öğretmenin danışmanlığında hazırlanan toplam 17 proje sergilendi.

Robotik kodlama, teknoloji tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım ile çevre sorunları gibi farklı alanlarda hazırlanan projeler, fuarı ziyaret edenlerin beğenisini kazandı.

Etkinlikte öğrenciler, bilimsel düşünme becerilerini ortaya koyarken, geliştirdikleri projelerle bilim ve teknolojiye olan ilgilerini de gözler önüne serdi. - ZONGULDAK

