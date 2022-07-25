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Köfte yarışması renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köfte yarışması renkli görüntülere sahne oldu

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde Gastronomi Günleri etkinlikleri çerçevesinde İnegöl Köftesi yeme yarışması düzenlendi.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde Gastronomi Günleri etkinlikleri çerçevesinde İnegöl Köftesi yeme yarışması düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışma ile vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.

Kültürlerin bir araya geldiği festivalde, çadırlar bölgesinin en dikkat çeken stantlarından biri de Gastro İnegöl oldu. 10 erkek 10 bayanın ayrı ayrı yarıştığı köfte yeme yarışmasında, ikişer porsiyon köfteyi en hızlı şekilde bitiren bir bayan bir erkek yarışmacıya tam takım mangal seti ile dondurulmuş İnegöl Köftesi hediye edildi. Renkli ve coşkulu görüntülere sahne olan yarışmada hem katılımcılar hem izleyenler keyifli anlar yaşadı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bizim de hedefimiz bu zenginliklerimizi yeni kuşaklara aktarabilmek. Burada da bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. İnegöl'ün tüm zenginliklerini bu alanda hem hemşerilerimize hem de dışarıdan gelen misafirlerimize gösterme imkanı bulduk. Tabi bu festivaller derneklerimiz olmadan, siz değerli vatandaşlarımız olmadan olmuyor" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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