Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt

Koçarlı Robofest Teknoloji ve İnovasyon Festivali Başlıyor

Koçarlı Robofest Teknoloji ve İnovasyon Festivali Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı'da 25-26-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan 'Koçarlı Robofest' festivaline tüm öğrenciler ve vatandaşlar davet edildi. Gençlerin bilim ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergileyeceği bu ulusal düzeydeki etkinlikte robotik ve kodlama yarışmaları gerçekleşecek.

Koçarlı'da bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan ' Koçarlı Robofest'e bütün öğrenciler ve vatandaşlar davet edildi. Teknoloji ve inovasyonun buluştuğu Koçarlı Robofest, gençlerin bilim ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergileyeceği festival için heyecanlı bekleyiş başladı.

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 25-26-27 Şubat tarihleri arasında 'Koçarlı Robofest' düzenlenecek. Daha önce ilçe düzeyinde, sonra il düzeyinde yapılan festival, bu yıl ulusal düzeyde gerçekleştirilecek. Koçarlı Vali Şenol Engin Kapalı Spor salonunda yapılacak festivalde öğrencilerin hazırladığı projeler yer alacak. Teknoloji ve inovasyonun buluştuğu Koçarlı Robofest, gençlerin bilim ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergileyeceği festival için geri sayım başladı.

Robotik ve kodlama yarışmasının yapılacağı festivalde, öğrenciler yapmış oldukları projeler kapsamında hazırladıkları robotlarla bu yarışlarda boy gösterecek.

Şu ana kadar 100'ün üzerinde yapılan başvurudan 40 takım festivale davet edildi. Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde takımların yarışacağı festivalde, öğrenciler projelerini tanıtacak.

Birinci gün stant etkinlikleri, proje yarışmaları, drone, roket ve iha gösterileri yapılacak. İkinci gün öğrenciler Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, ADÜ Ziraat Fakültesi, ADÜ Teknoket ve Akıllı köyü ziyaret edecek. Üçüncü gün ise robotik kodlama yarışmaları gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, projeleriyle yarışmalara katılacak. Öğretim Üyesi ve öğretmenlerden oluşan jüri, yarışa katılan projeleri değerlendirip puan verecek. Yarışmanın sonunda ilk üçe girenlere kupa ve madalya verilecek. Ayrıca dereceye girenler, Aydın'ı ulusal yarışmalarda temsil edecek.

Koçarlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü ve özel firmalar da festivalde yer alıp teknolojik gelişmeleri sunacak. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, bütün öğrencileri ve vatandaşları festivale davet etti.

Bu festival sayesinde anaokuldan itibaren öğrenciler kodlama yapma eğitimi almaya başladı. Kodlama alanında kendisini geliştiren öğrenciler, festivalde takımlarıyla boy göstererek en iyi dereceyi almak için yarışıyor. Ayrıca bu festival ilçenin tanıtımına da büyük katkı sağlaması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi
img

Shakira, hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez görüntülendi
img

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Seyyar Tayyar'ı kaybettik
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.