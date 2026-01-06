Koçarlı KYK Yurdu'nda öğrencilere ilk yardım eğitimi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkezi'nden gelen eğitici eşliğinde Koçarlı KYK Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimi verildi.

Koçarlı KYK Yurdu'nda öğrencilerin farkındalığını artırmak ve acil durumlarda doğru müdahale becerisi kazanmak için ilk öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimi verildi. Gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere günlük hayatta karşılaşılabilecek acil durumlarda yapılması gereken temel ilk yardım uygulamaları anlatıldı. Eğitim kapsamında temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk müdahale, kanama ve bilinç kaybı durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, acil durumlara karşı doğru ve bilinçli müdahalenin hayati önem taşıdığı konusunda bilgilendirildi.

Yetkililer, gençlerin sağlık ve güvenliği açısından bu tür eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, benzer çalışmaların ilerleyen süreçte de devam edeceğini ifade etti. - AYDIN