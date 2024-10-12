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Koçarlı Kaymakamı, Teknofest'te Başarı Elde Eden Öğrencileri Ağırladı

Koçarlı Kaymakamı, Teknofest'te Başarı Elde Eden Öğrencileri Ağırladı
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Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, Teknofest Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasında Türkiye 5'inciliği elde eden Mehmet Hafize Küçük İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini makamında tebrik etti. Öğrencilerin yenilikçi projeleri ve başarıları vurgulandı.

Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, Teknofest Çevre ve Enerji Teknolojileri alanında Türkiye 5'inciliği elde eden Mehmet Hafize Küçük İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Mehmet Hafize Küçük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Dila İçli, Kemal Ata Açıkel, Gökçen Kelpetin ve Mualla Ecrin Görgen katıldıkları Teknofest yarışmasında Çevre ve Enerji Teknolojileri alanında Türkiye 5'inciliği elde etti. Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın başarılı öğrenciler, öğretmen Safiye Avcı ve Okul Müdürü Mehmet Özkaya'yı makamında ağırladı. Öğrenci tebrik eden Kaymakam Taşkın, gençlerin yenilikçi projelerinin ve özverilerinin önemine vurgu yaptı. Geleceğin teminatı olan gençlerin bilim ve teknoloji alanında elde ettikleri başarıların kendilerini gururlandırdığını belirten Kaymakam Taşkın, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek öğrencileri ödüllendirdi. Ziyarette öğrenciler Kaymakam Taşkın'a projeleri hakkında bilgi vererek Teknofest deneyimlerini paylaştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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