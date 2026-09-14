Koçarlı’da okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yeni eğitim öğretim dönemi öncesi öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındı.

Koçarlı'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ekipler tarafından okul çevrelerinde gerekli kontroller gerçekleştirilirken, öğrenci servislerine yönelik de denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen servis denetimlerinde araçların durumları kontrol edilirken, öğrenciler ve sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı. Özellikle emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekildi. Yetkililer, eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerindeki denetim ve tedbirlerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı