Koçarlı'da Çilek Hasadı Öncesi Pestisit Denetimi

Koçarlı'da Çilek Hasadı Öncesi Pestisit Denetimi
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Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çilek üretim alanlarında pestisit kalıntı denetimi gerçekleştirerek, kaliteli ve sağlıklı ürün elde etmeyi amaçlıyor. Denetimlerde numuneler laboratuvar analizlerine gönderildi.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde çilek üretimi yapılan alanlarda hasat öncesi pestisit kalıntı denetimi gerçekleştirildi.

Aydın'ın verimli topraklara sahip ilçelerinden Koçarlı'da çilek üretimi sürerken, kaliteli ve sağlıklı ürün elde etmek amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahadaki denetimlerini sürdürüyor. Özellikle iç ve dış pazarda talep gören çileklerin hasat öncesinde pestisit kalıntısı taşıyıp taşımadığının tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretim alanlarından numuneler alınarak laboratuvar analizlerine gönderildi. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kalıntısız ve güvenilir ürün üretiminin hem iç piyasada hem de ihracatta büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz bitki sağlığında görevli Ziraat Mühendisi personelimiz tarafından çilek ekili alanlardan hasat öncesi pestisit kontrolü için numuneler alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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