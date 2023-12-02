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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Engelliler Günü için mesaj yayımladı

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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Kaplan, engelli vatandaşların sorunlarını en aza indirmek ve çözüm üretmenin insani sorumluluk olduğunu vurguladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda Koçarlı Belediyesi olarak, engelli vatandaşların sorunlarını en aza indirmek ve çözüm üretmenin her şeyden önce insani sorumlulukları olduğunun altını çizen Başkan Kaplan, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün farkındalık oluşturmak ve engelli vatandaşları daha iyi anlayabilmek adına önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Özel vatandaşların herhangi bir eksiklik ve zayıflık hissine kapılmalarına müsaade etmeden, tümüyle kucaklayıp milletimizin saygın ve eşit bir ferdi olduklarını her daim hissettirmek gerektiğini söyleyen Başkan Kaplan, "Her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan, elimizden gelen katkıyı vermeye devam etmeliyiz. Koçarlı Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Sosyal belediye olmanın verdiği anlayışla hareket ederek engelli kardeşlerimizin toplumda hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulması amacıyla önemli projeleri de hayata geçirerek, engellilerimize yönelik memnuniyet verici adımlar atmaya da devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizi engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği şekilde inşa ediyoruz. Bunun bir göstergesi de kısa zaman sonra hayata geçirecek olduğumuz engelli vatandaşlarımız için planladığımız Engelsiz Yaşam Parkı Projemiz" dedi.

Engelsiz yaşam parkı projesi ile birlikte engellilerin spor müsabakalarını yapabileceği bir projeyi de hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Kaplan, "Kentsel hayatta da engellilerimizi asla göz ardı etmedik. Tüm yaptığımız tesislerimizde, kamu yatırımları haricindeki sosyal alanlarımızda engellilerin rahatça ulaşımlarını sağlayabileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği alanları da oluşturuyoruz. Bunu da önümüzdeki dönemde açacağımız tesislerde de şahitlik edeceksiniz. Her şey engelsiz Koçarlı için" diye konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan ayrıca, "Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor, tüm vatandaşlarımızın engellilerimizi sevgi ve anlayışla kucaklamalarını, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalarını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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