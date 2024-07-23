Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'tan sahte sosyal medya hesaplarına uyarı
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, göreve başladığı ilk gün sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi rica edildi.
Göreve başladığı ilk günde adına sahte sosyal medya hesabı açılan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, sahte hesaplara itibar edilmemesi konusunda uyardı.
Konuya ilişkin Kocaeli Valiliğince yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilimize atanan Vali İlhami Aktaş bugün itibarı ile görevine başlamış olup, @ilhamiaktas41 ve benzeri kullanıcı adlarıyla açıldığı anlaşılan sahte hesap ve bu hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlara hiçbir şekilde itibar edilmemesi rica olunur" denildi. - KOCAELİ