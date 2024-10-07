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Kocaeli Kitap Fuarı'nda 'Yaşlanma Hastalıktır' Temalı Konferans

Kocaeli Kitap Fuarı'nda 'Yaşlanma Hastalıktır' Temalı Konferans
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Kocaeli Kitap Fuarı'nda Dr. Ayşegül Çoruhlu, yaşlanmanın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı ve sağlıklı yaşamanın mümkün olduğu yöntemleri katılımcılarla paylaştı. 'Longevity Planı' adlı kitabında uzun ve sağlıklı bir yaşam için öneriler sundu.

Kocaeli'de düzenlenen kitap fuarında bilimsel yöntemler ışığında yaşlanmaya son veren bilgileri paylaşan Dr. Ayşegül Çoruhlu, "Yaşlanma bir hastalıktır. Tedavi edilebilir ve durdurulabilir. Öğreneceğiniz yöntemler sayesinde zamana karşı savaşla yaşlanmak yerine gençleşebileceğinizi göreceksiniz. Şu andan itibaren dedelik-nineliğin modası geçti. Bizler öyle yaşlanmayacağız. Bilim insanları geriye doğru yaşlanmanın mümkün olacağını söylüyor" dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve bu yıl 14'üncü kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı tüm heyecanıyla devam ediyor. Çok sayıda etkinliğin düzenlendiği fuar, birbirinden önemli konu ve konuklarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda Akçakoca Konferans Salonu'nda düzenlenen oturumda yazar ve Dr. Ayşegül Çoruhlu; uzun, sağlıklı yaşamanın mümkün olduğunu söyledi. "Longevity Planı" adlı kitabının içeriğinde yer alan uzun ve sağlıklı yaşam formüllerini kendisini dinlemeye gelenlere anlatan Dr. Ayşegül Çoruhlu, "Longevity (Uzun ömürlülük) adı verilen bu yeni tıbbın hedefi, sizi hastalıklarınızın henüz başlamadığı, gençlikteki sağlığınıza döndürmektir. Unutmayın, yaşlanma bir hastalıktır. Tedavi edilebilir, durdurulabilir. Bu kitapta öğreneceğiniz yöntemler sayesinde zamana karşı savaşla yaşlanmak yerine gençleşebileceğinizi göreceksiniz" diye konuştu.

"Dedelik-nineliğin modası geçti"

Sağlıklı yaş almanın elimizde olduğuna dikkat çeken Dr. Çoruhlu, "Elbette kimse 100 yaşına kadar yaşayıp da son 20 yılını ağrılar ve sancılarla geçirmek istemez. Size bir haberim var. Şu andan itibaren dedelik-nineliğin modası geçti. Bizler öyle yaşlanmayacağız. Bilim insanları geriye doğru yaşlanmanın mümkün olacağını söylüyor. İşte Longevity Planı, o zamana en az zararla, en sağlıklı halinizle ulaşmak, o güne olabilen en geç hücrelerle varabilmek için rehberiniz olacak. Biyolojik olarak yerinizde saymaya başladığınızda şu anki durumunuzdan daha iyi bir halde olmanın yollarını fark edeceksiniz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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