Kocaeli haberi: Ödemiş Belediyesi'nden Gölcük Yaylası'nda Bir İlk

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. onur yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Spor Şenlikleri'nde 5000 metre yol koşusu düzenlendi. İlçenin doğa harikası merkezlerinden Gölcük Yaylası'nda göl kıyısı boyunca ilk kez düzenlenen yol koşusuna 50'ye yakın sporcu katıldı. Ödemiş Belediye Başkan Vekili Mustafa Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan ve Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı sporcuların heyecanına ortak oldu.

KURTULUŞUN 100. ONUR YILI ANISINA KOŞTULAR

Organizasyon boyunca Ödemiş Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince koşu parkurunda gerekli önlemler alındı.

Ödemiş Belediyesi Gölpark Sosyal Tesisleri'nin önünden başlayıp yine aynı noktada biten yarışta genel klasmanda kadınlarda Melisa Özsemerci 30: 09'luk derecesiyle birinci, Burcu Kıvrak 32: 32'lik derecesiyle ikinci, Asya Melek Oğuz da 36: 45'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde genel klasmanda 20: 08'lik derecesiyle Mehmet Aydıngör birinci, 20: 35'lik derecesiyle Efekan Akbaş ikinci, 21: 34'lük derecesiyle Ahmet Nesimi Solmaz üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Ödemiş Belediye Başkan Vekili Mustafa Turan ve Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, Ödemiş Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Palamut ve Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı takdim etti.

Ödemiş Belediye Başkan Vekili Mustafa Turan, Gölcük Yaylası'nın ilk kez böyle bir sportif etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in öncülüğünde kentin tanıtımı ve spor etkinliklerinin artırılması adına çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Turan, 5000 metre yol koşusuna katılan tüm sporcuları kutladı.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunu etkinliklerle kutlayan Ödemiş Belediyesi'nin Spor Şenlikleri, 21 Ağustos Pazar günü de yine Gölcük Yaylası göl kıyısı parkurunda yapılacak dağ bisikleti yarışı ile devam edecek.