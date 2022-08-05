Kocaeli haberi | Kocaelili öğrenciler Manyas'a konuk oldular - Haberler

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Kocaeli haberi | Kocaelili öğrenciler Manyas'a konuk oldular

Kocaeli haberi | Kocaelili öğrenciler Manyas'a konuk oldular

Gelen Kocaeli haberine göre Kocaeli İzmit Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğretmeni Mustafa Gündoğdu öğrencileriyle birlikte Manyas Müftüsü Abdullah Bostan'ı ziyaret ettiler.

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Kocaeli İzmit Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğretmeni Mustafa Gündoğdu öğrencileriyle birlikte Manyas Müftüsü Abdullah Bostan'ı ziyaret ettiler. Cuma namazı öncesi Çarşı Camiinde Kur'an-ı Kerim Tilaveti, ilahi ve kasideler okuyan öğrenciler, cuma namazında da hutbeyi okudular ve Cuma namazını kıldırdılar. Namaz öncesi Cuma vaazı öğretmen Mustafa Gündoğdu tarafından verildi. Manyas Kaymakamı Koray Çelik 'te Cuma namazında konuk öğretmen ve öğrencilerle buluşurken anı fotoğrafı çektirdiler. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan nazik ziyaretleri için Kocaeli İzmir Anadolu İmam-Hatip-Lisesi öğretmeni Gündoğan ve öğrencilerine teşekkür etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Gündoğdu Kocaeli Manyas Yerel Haberler

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