Kocaeli Emniyet Müdürü Celal Özcan oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevcut Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan ise, Kocaeli'nin yeni Emniyet Müdürü oldu. 1971 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğan Özcan, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Adana, Malatya, Gaziantep ve Ankara illerinde çeşitli rütbelerde görev yapan Özcan, Bitlis İl Emniyet Müdürü olarakta görev aldı.

Özcan, 2023 yılından bu yana Gaziantep İl Emniyet Müdürü görevini sürdürüyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı