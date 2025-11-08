Haberler

Kocaeli'deki Yangın Sonrası 7 Kişi Açığa Alındı

Kocaeli'deki Yangın Sonrası 7 Kişi Açığa Alındı
Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisindeki yangında hayatını kaybedenlerin ardından 7 personeli açığa aldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını açıkladı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kocaeli'nin Dilovası'nda meydana gelen yangınla alakalı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirilmiş olup, süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

7 kişinin açığa alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır" denildi. - ANKARA

