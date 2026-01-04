Keçi, ördek, tavuk, tavşan: Hepsinin görevi 'Çok özel'

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde özenle bakılan keçi, ördek, tavuk, tavşan ile tavus kuşları, özel çocukların eğitiminde çok önemli görev üstleniyor. Hayvanları elleriyle besleyen özel çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, dünyada ilk kez kullanılan yöntemin neticeleri, eğitimcileri bile şaşkına çeviriyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakılan hayvanlar, özel çocukların gelişimi ile eğitiminde çok önemli yer ediniyor. Merkezin keçileri ise en özel konuklar arasında yer alıyor. Çocuklarla eğlenen, ellerinden yemek yiyen keçi ile tavşanlar, özel bireylerin gelişimine inanılmaz katkılar sağlıyor. Çocukların hayvanlarla kurdukları temasın ardından gelişimlerinde önemli ilerlemeler gören eğitimciler de, çocuklar ile hayvanları sık sık bir araya getirmeye çalışıyor.

"Konsantrasyon ve dikkat sürelerini uzatıyor"

Özel gereksinimli çocuklarda özellikle hayvan terapisinin çok uzun yıllar öncesinden bulunduğuna dikkati çeken merkezin yetkilisi Mehmet Ali Kaşka, "Fakat bu terapiler eğitimde bütünleştirilmemiş, eğitimin içerisinde katılmamıştı. Biz kurumumuzda ilk defa dünyada özel eğitimle, bireysel eğitimle beraber hayvan terapilerini uygulamaya başladık. Hayvan terapileri sırasında çocukların oldukça sakin kaldığı, konsantrasyon ve dikkat sürelerinin uzadığı, onların peşinde koşturarak eğlendiklerini ve mutlu olduklarını gördük. Bu da tabii ki eğitim süreci içerisinde oldukça fayda sağladı. Çocuk bir taraftan bireysel derse girerken 20 dakikalık mola sırasında bahçede doğa içerisinde güzel vakit geçirdiğine şahit olduk. Bunun yanı sıra göz teması noktasında çok güzel gelişmelere tanık olduk. Kurumumuzda 12 yıldır özellikle hayvan terapilerini uygulamaktayız" dedi.

"Bireysel eğitimin yanında kullandığımız bir terapidir"

Kaşka, hayvan terapilerine ilk yıllarda tavuk ve horozlarla başladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gözlemlerimizde özellikle otizm belirtisi olan ya da otizm tanılı olan çocukların çok fazla agresif davranışlarını, davranış problemi gösterdiklerini görüyorduk. Fakat bu hayvanları gördükleri andan itibaren onları izlemeleri, onların peşinden koşturmaları dikkatimizi çekti. Onun üzerine de bu alandaki hayvanları renklendirdik. Onların ilgisini çekecek evcil olabilen, zarar vermeyecek hayvanları kurumumuza katarak eğitimlerimizde kullanmaya başladık. Kurumumuz sadece hayvan terapisi uygulamıyor, aslında bilimsel olarak olması ve yapılması gerekeni yapıyor. Bireysel eğitimin yanında kullandığımız bir terapidir. O yüzden bu çok daha önemli. Kurumumuzda şu an için; ördeklerimiz, cüce keçilerimiz, köpeklerimiz, tavus kuşlarımız, tavşan, horozlar, tavuklar, kuşlar mevcut."

Tavşanlara havuç, keçilere yaprak

Merkezde bulunan tavşanların, çocukların elinden havuç yeme anları da görenlerin yüzlerinden tebessüm oluşturuyor. Havuç görünce dayanamayan tavşanlar, çocukların elinden beslenirken en tatlı hallerini sergiliyor. Keçiler özellikle ağaç yapraklarına dayanamazken, tavuklar ise mısır, buğday gibi yiyecekleri tüketiyor. Merkezde eğitim gören çocuklar ile hayvanların bir araya gelmesi ortaya renkli görüntüler çıkartıyor. - KOCAELİ