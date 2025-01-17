Kocaeli'deki Öğrencilerden Duygusal Video

Kocaeli'de ilk ve ortaokul öğrencileri, Gassal dizinden esinlenerek takdir belgesini kıl payı kaçıran öğrenciler için video çekti. Okulun instagram sayfasından yayınlanan video binlerce kez izlenildi.

Gebze ilçesinde bulunan Farabi İlk ve Ortaokulu öğrencileri çektikleri video ile, takdir belgesini kılpayı kaçıran öğrencileri ağlattı. Okulun son gününde karnelerini alan öğrenciler, "İçim yanar" şarkısı ile öğretmenlerine gönderme yaptı.

Video binlerce kez paylaşıldı. - KOCAELİ