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Kocaeli'deki Öğrencilerden Duygusal Video

Kocaeli'deki Öğrencilerden Duygusal Video
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Kocaeli'nde Farabi İlk ve Ortaokulu öğrencileri, takdir belgesini kıl payı kaçıran arkadaşları için hazırladıkları video ile duygusal anlar yaşattı. Instagram'da paylaşılan video binlerce kez izlendi.

Kocaeli'de ilk ve ortaokul öğrencileri, Gassal dizinden esinlenerek takdir belgesini kıl payı kaçıran öğrenciler için video çekti. Okulun instagram sayfasından yayınlanan video binlerce kez izlenildi.

Gebze ilçesinde bulunan Farabi İlk ve Ortaokulu öğrencileri çektikleri video ile, takdir belgesini kılpayı kaçıran öğrencileri ağlattı. Okulun son gününde karnelerini alan öğrenciler, "İçim yanar" şarkısı ile öğretmenlerine gönderme yaptı.

Video binlerce kez paylaşıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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