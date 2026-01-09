Haberler

Kocaeli'de yıkım kararı verilen 16 okulun isimleri açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de deprem performansı yetersiz olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen 16 okulun isimleri açıklandı.

Kocaeli'de deprem performansı yetersiz olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen 16 okulun isimleri açıklandı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kent genelinde 16 okulda yıkım kararı verildiğini belirterek, deprem performansı yetersiz bulunan kamu binalarına ilişkin sürecin ertelenmeden başlatıldığını söyledi. Can güvenliğinin öncelik olduğunu vurgulayan Aktaş, okullar başta olmak üzere risk taşıyan tüm kamu yapıları için tahliye, yıkım ve yeniden inşa çalışmalarının eleştirilere rağmen kararlılıkla yürütüldüğünü ifade etti.

İşte ilçe ilçe yıkılacak okullar

Gebze'de Fevzi Çakmak İlkokulu (1 No.lu Bina), Mimar Sinan İlkokulu (1 No.lu Bina), İlyasbey Ortaokulu, Eşrefbey İlkokulu, Tavşanlı Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Derince'de Turgut Reis Anaokulu, Nene Hatun İlkokulu. Gölcük'te Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve Meslek Eğitim Merkezi.

İzmit'te Kanuni Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi. Dilovası'nda Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu. Körfez'de Atatürk Ortaokulu. Darıca'da Servet Çambol İlkokulu (1 No.lu Bina), Ahmet Parmaksızoğlu İlkokulu. Çayırova'da Yunus Ergüz İlkokulu (1 No.lu Bina).

Gebze'de 6, Derince'de 2, Gölcük'te 2, Darıca'da 2, İzmit, Dilovası, Körfez ve Çayırova'da ise birer olmak üzere toplam 16 okulun yıkılmasına karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor

Trump dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: Hamaney şu anda...
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma