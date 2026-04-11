Mezar taşlarındaki sır aralandı

Kocaeli'de Osmanlı mezar taşlarının tarihi ve kültürel derinliği masaya yatırıldı. Uzman Sanat Tarihçisi Demet Eryılmaz, bu taşların sadece birer mezar nişanesi değil, geçmişten günümüze mesaj taşıyan birer kültürel hafıza niteliğinde olduğunu ifade etti.

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Taşa Kazınan Hafıza" konulu programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümüt Ay, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meryem Gürbüz, Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, Müze Müdür Vekili Ebru İnal, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Uzman Sanat Tarihçisi Demet Eryılmaz, gerçekleştirdiği sunumda Osmanlı mezar taşlarının Türk mezar geleneğindeki evrimini anlattı.

"Balballar'dan Osmanlı estetiğine miras"

Mezar taşlarının birer sanat eseri olduğunu belirten Eryılmaz, "Osmanlı mezar taşları, Türk mezar geleneğinin yüzyıllar içindeki gelişimini yansıtan en kıymetli miraslarımızdandır. Orta Asya'daki Balballar'dan başlayan bu süreç, Osmanlı döneminde estetik ve anlam açısından zirveye ulaşmıştır. Mezar taşlarındaki başlıklar (serpuşlar), kitabeler ve bezemeler, o kişinin kimliği, sosyal statüsü ve mesleği hakkında bize eşsiz bilgiler sunar. Bu taşlar, taş işçiliği ve hat sanatıyla yoğrulmuş, geçmişten günümüze mesaj taşıyan birer kültürel hafıza niteliğindedir" dedi.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği sunumun ardından günün anısına takdir belgesi takdimi yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümüt Ay, paylaşımlarından dolayı Sanat Tarihçisi Demet Eryılmaz'a teşekkür ederek, belge takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı