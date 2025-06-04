Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. D130 Karayolu'nda meydana gelen kazada, sürücü sapaktan dönerken dengesini kaybetti.

Motordan düşen sürücü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sapaktan dönerken motordan düşen sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Başiskele ilçesi D130 Karayolu Yalova istikameti Yuvacık sapağı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 41 APV 674 plakalı motosikletle seyir halinde olan sürücü K.K., sapaktan dönerken dengesini kaybetti. Motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis,kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAYYAR ÖZTOPRAK - Yerel
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