Haberler

LGS heyecanı: Umutlar okul kapılarında

LGS heyecanı: Umutlar okul kapılarında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de LGS sınavına giren binlerce öğrenci salonlarda ter dökerken, aileleri okul önlerinde heyecan ve sabırla bekledi. Veliler dua ederek çocuklarının başarısı için dakikaları saydı.

Kocaeli'de binlerce öğrenci lise hayali için sınava girerek salonlarda ter dökerken, aileleri okul önlerinde büyük bir heyecan ve sabırla çocuklarını bekledi. Veliler dua ederek okul çevresindeki bekleyişlerini sürdürdü.

Kocaeli'de LGS heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Sınava girecek öğrenciler aileleriyle birlikte okulların yolunu tutarken, okul çevrelerinde yoğunluk oluştu. Sınav saatine kısa süre kala öğrenciler son tekrarlarını yapıp sınıflara geçerken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişe başladı. Bazı velilerin dua ettiği görülürken, bazı aileler de çocuklarının iyi bir sonuç alabilmesi için dakikaları saydı. Okul girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, görevliler öğrencileri sınav salonlarına yönlendirdi. Geç kalmamak için erken saatlerde gelen öğrenciler kimlik ve giriş belgeleriyle kontrollerden geçirilerek sınıflara alındı. Polis ekipleri de okul çevrelerinde güvenlik ve trafik önlemleri aldı.

Veliler okul önlerinde bekledi

Öğrenciler içeride soruları çözmek için ter dökerken, dışarıda bekleyen ailelerin heyecanı dikkat çekti. Bazı veliler okul önlerinde sandalye açarak beklerken, bazıları ise gölgelik alanlarda çocuklarının çıkmasını bekledi. Veliler, sınav stresini öğrenciler kadar kendilerinin de yaşadığını söyledi.

"İnşallah istediği yeri kazanır"

Çocuğunu sınava getiren Aydın Çavuşoğlu, "Kızım sınava girdi. Büyük çaba, büyük emek. İnşallah tüm öğrenciler için hayırlı olur. Kızım çok çalıştı, ona güveniyorum. İnşallah istediği yeri kazanır. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

Bir diğer veli Mustafa Kılıç ise "Çok heyecanlıyız. Hatta çocuklarımızdan daha heyecanlıyız. Uzun yıllardır hazırlanıyorlar. Bugün onlardan emeklerinin karlılığını bekliyoruz. Bu son değil, bir başlangıç. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Çocuklarımıza emek veren tüm öğretmenlere teşekkür ediyoruz. Kendi çocuğum gibi tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Az önce bir öğrencimiz kimliğini unutmuş veya düşürmüş. Kapıda zorluk yaşadı. Artık teknoloji çağındayız. Bu konuda kolaylık sağlanabilir. E Devlet'ten belge çıkarılabilir. Bunu yaşayan kendi çocuğum da olabilirdi" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de tüm dengeler değişebilir
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi

Görüntüler Amazon'dan değil Türkiye'den
Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor

Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor
LGS'de zamanla yarış: Polis olmasaydı sınava giremeyeceklerdi!

Öğrencilerin yardımına polis koştu
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü