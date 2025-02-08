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Kocaeli'de Kar Yağışına Rağmen Büyükbaş Hayvanlar Otlanmaya Devam Ediyor

Kocaeli'de Kar Yağışına Rağmen Büyükbaş Hayvanlar Otlanmaya Devam Ediyor
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde yüksek kesimlerde yağan kar, etkisini bir süre sonra yitirirken, büyükbaş hayvanlar ağaçlık alanda otlanmaya çalıştı ve kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Kocaeli'de yüksek kesimlerde yağan kara rağmen büyükbaş hayvanlar otlanmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yüksek kesimlerde yağan kar, her yeri beyaz örtüyle kapladı. Görsel şölen oluşturan manzara, kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yoğun şekilde başlayan kar etkisini bir süre sonra yitirdi. Büyükbaş hayvanla ise kara rağmen ağaçlık alanda otlanmaya çalıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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