Kocaeli'de Gazze'ye Açılan Kapı Küçükkefenler Sergisi

Kocaeli'de Gazze'ye Açılan Kapı Küçükkefenler Sergisi
Kocaeli'de açılan 'Gazze'ye Açılan Kapı Küçükkefenler Sergisi', Filistinlilerin savaş nedeniyle yaşadığı dramı etkileyici bir şekilde sergiliyor. Sanal gerçeklik deneyimiyle Gazze'nin durumu izleyicilere aktarılırken, canlı bağlantılarla bölgeden son durum paylaşılıyor.

Kocaeli'de açılan " Gazze'ye Açılan Kapı Küçükkefenler Sergisi", Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin dramını gözler önüne seriyor. Sergide sanal gerçeklik deneyimiyle Gazze'nin yıkımı ve insani kriz birebir hissedilirken, canlı bağlantılarla da bölgeden son durum paylaşılıyor.

Kocaeli'de açılan "Gazze'ye Açılan Kapı Küçükkefenler Sergisi", savaşın yıktığı bir coğrafyanın dramını sade ama etkileyici bir şekilde anlatıyor. İzmit Yürüyüş Yolu'nda kurulan stantta ziyaretçileri ilk anda derin bir sessizlik karşılıyor. Ardından gelen görüntüler, sesler ve anlatılar, Gazze'de yaşanan yıkımı adeta gözler önüne seriyor. Sanal gerçeklik alanında VR gözlüklerini takan vatandaşlar, birkaç saniye içinde Gazze'nin sokaklarında, molozlar arasında yaşam mücadelesi veren insanların arasına karışıyor. Ziyaretçiler ayrıca LED ekranlardan yapılan canlı bağlantılarla, Gazze'deki ekiplerden günlük durumu öğrenme imkanı da buluyor; böylece savaşın boyutu birebir hissediliyor. Sergi alanında yer alan minik kefenler, çocuk fotoğrafları ve oyuncaklar, savaşın en çok küçük bedenlerde açtığı yaraları hatırlatıyor. Henüz konuşamadan susturulan bebeklerin, hayalini kurduğu okula hiç gidemeyen çocukların acısı, sergi boyunca derinden hissediliyor.

Sergiyle hem yaşanan yıkımı hem de sürdürülen yardımları anlatmayı amaçlıyor. Gazze'deki aşevleri, sağlık ekipleri ve eğitim destekleriyle verilen mücadele, vatandaşlara görseller ve canlı bağlantılarla aktarılıyor. Sergiyi düzenleyen dernek yetkilisi, "Bizler Gazze'ye açılan kapı Küçükkefenler sergisiyle Gazze'de yaşananları burada anlatmaya çalışıyoruz. Bebek fotoğrafları, Gazze'de henüz adı dahi konulmayan, ilk defa 'anne' diyen bebeklerimizi burada sergiliyoruz ki orada yaşanan soykırımı anlatmak istiyoruz" dedi.

Sergiyi ziyaret eden bir vatandaş, "Bütün var gücüyle Türk halkı gerek manevi gerek maddi olarak Filistin'in yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Biz ümmet olarak, Müslüman olarak Filistin'in yanındayız. Filistin'le beraberiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
