Haberler

Kocaeli'de Eğitim Yılı Başladı, Trafik Felç Oldu

Kocaeli'de Eğitim Yılı Başladı, Trafik Felç Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kocaeli'de trafik durma noktasına geldi. Binlerce öğrencinin okula gidişiyle D100 ve D130 karayollarında uzun kuyruklar oluştu.

Kocaeli'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile trafik adeta felç oldu.

Yeni eğitim öğretim yılı için bugün binlerce öğrenci ders başı yaptı. Sabah erken saatlerden itibaren çocuklar okulların yolunu tuttu. Kent genelinde trafik ise adeta keşmekeşe döndü. D100, D130 karayollarında kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kavşaklarda ise trafik adeta kilitlenme noktasına geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Konuşmayı dahi bilmiyor! 6 yaşındaki çocuk ülkeyi ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.