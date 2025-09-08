Kocaeli'de Eğitim Yılı Başladı, Trafik Felç Oldu
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kocaeli'de trafik durma noktasına geldi. Binlerce öğrencinin okula gidişiyle D100 ve D130 karayollarında uzun kuyruklar oluştu.
Kocaeli'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile trafik adeta felç oldu.
Yeni eğitim öğretim yılı için bugün binlerce öğrenci ders başı yaptı. Sabah erken saatlerden itibaren çocuklar okulların yolunu tuttu. Kent genelinde trafik ise adeta keşmekeşe döndü. D100, D130 karayollarında kilometrelerce kuyruk oluştu.
Kavşaklarda ise trafik adeta kilitlenme noktasına geldi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel