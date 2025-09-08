Kocaeli'de Eğitim Yılı Başladı, Trafik Felç Oldu

Kocaeli'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile trafik adeta felç oldu.

Yeni eğitim öğretim yılı için bugün binlerce öğrenci ders başı yaptı. Sabah erken saatlerden itibaren çocuklar okulların yolunu tuttu. Kent genelinde trafik ise adeta keşmekeşe döndü. D100, D130 karayollarında kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kavşaklarda ise trafik adeta kilitlenme noktasına geldi. - KOCAELİ