KKTC'nin toplu ulaşım sistemini Düzce hazırlayacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ve heyetini KKTC Ulaşım Master Planı ve toplu ulaşım sistemi oluşturulmasına ilişkin hazırlanan protokol imza töreni dolayısıyla Düzce'de ağırladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ve heyetini KKTC Ulaşım Master Planı ve toplu ulaşım sistemi oluşturulmasına ilişkin hazırlanan protokol imza töreni dolayısıyla Düzce'de ağırladı.

Düzce Ulaşım Master Planı, toplu ulaşım sistemi ve uygulama metodu bakımından aynı ölçekte benzer illere örnek olurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de çalışılması yönünde alınan karar ve hazırlanan protokol ile başarısını bir kez daha kanıtladı. Daha önce incelemesi yapılan ve benzer sistemin KKTC sınırları içinde şehir içi ve şehirlerarası ulaşımının da uygulanması konusunda mutabakata varılan konuyla ilgili Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı Düzce'de bir araya geldi. Proje çalışma sürecinin başlamasını öngören protokolü imza töreninde açıklamalarda bulunan taraflar Düzce'de ulaşım sisteminin verimliliği hakkında önemli bilgiler aktardı.

"22 bin yolcu ile başladığımız sistem, şimdi günde 46 bin yolcu taşıyor"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan ve Düzce'nin uzun vadede toplu ulaşım sistemini kalıcı çözüme kavuşturduklarını aktaran Başkan Faruk Özlü, yakın süreçte araç kapasitesi ve sayısının artırılacağını söyledi. Özlü ayrıca Toplu Ulaşım Sistemi Optimizasyonunun mükemmel bir sistem olduğunun altını çizerek, toplu ulaşım kullanımının arttığını, 22 bin ile başlayan serüvenin bugün 46 bin yolcuya kadar eriştiğini ifade etti.

Faruk Özlü "Bundan yaklaşık 3 yıl önce Düzce'de yapılan toplu taşıma sisteminin optimizasyonu ve Ulaşım Master Planı Ana Çalışmasını yürüttüğümüz işler gerçekten burada toplu taşıma sisteminde bir düzenin, bir birlikteliğin oluşması ile sonuçlandı. Bu sebepledir ki; son zamanlarda toplu ulaşım sistemimizdeki yolcu sayısı çok arttı. Biz bu işe yaklaşık 22 binlerde yolcu sayısı ile başlamıştık. Şu anda 40-46 bine giden yolcu sayımız var. Dolayısıyla toplu taşıma sistemimize artan teveccüh ile sistemin şu anda yürütülmesinde araç sayısı bakımından bazı sıkıntılar ortaya çıktığının farkındayız. Mükemmel bir sistem kurduğumuza inanıyoruz. Bu mükemmel sistemi inşallah kalıcı hale getireceğiz. Bu sistemde artan yolcu sayımız sebebiyle eksik kalan araçlarımızı da bugünlerde tamamlayacağız. Düzce Belediyesi olarak toplu taşıma sistemimizdeki araç sayımızı artırmayı öngörüyoruz. Yaz döneminde daha büyük kapasiteli araçları devreye alacağız. İnşallah okullar tekrar açıldığında Eylül ayında Düzce'de yaklaşık 50 bin yolcunun rahatlıkla seyahat edebileceği sistemi kurmuş olacağız" dedi.

KKTC'de şehir içi ve şehirlerarası ulaşım sisteminin hazırlanması ve uygulanması konusunda Düzce Belediyesi çalışanlarının hazırlık yapacağını aktaran Başkan Faruk Özlü, sistemin Düzce'ye benzer şekilde hazırlanacağını kaydederek "Bugün imzalamakta olduğumuz protokol KKTC'nin toplu taşıma sisteminin optimizasyonudur. KKTC'de bir ulaşım ana planı çalışması. Bu çerçevede Düzce Belediyesi'nin çalışanları KKTC'de çalışmalar yapacak. İnşallah KKTC'de toplu taşıma sistemi optimizasyonu, orada bir ulaşım ana planının yapılmasını sağlayacağız. Şehrimizdeki kurduğumuz sistemin artan yolcu sayısını karşılayacak şekilde araç sayısının artırılması işini yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki bir iki ay içinde araç sayımızı daha da artıracağız. Kurduğumuz bu güzel sistem çalışanlarına ve yüklenicilerine zarar ettirmeyen bu sistemi KKTC'de de benzer şekilde kurmaya çalışacağız" ifadelerinde bulundu.

"Başkanımızın desteği ve kararlığı ile bu konuyu çözeceğiz"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ise, KKTC'de toplu ulaşım sisteminin çözülmesi gereken bir konu olduğunu ifade ederek Başkan Özlü'nün kendilerine verdiği desteğe dikkat çekti. Arıklı, konuşmasında şunları söyledi: "Bu sorunu çözerken Düzce Belediyesi'nin toplu ulaşım sistemindeki atılımlarını zaten çok yakından takip ediyorduk. Kendimize örnek belediye olarak seçmiştik. Düzce Belediyesi'nin toplu ulaşım sistemini ideal bir sistem olarak görmüştük. Benden önceki bakanlar uzun süredir zaten Düzce Belediyesi ile temastaydılar. Başkanımın da mütevaziliği, desteği ve kararlılığı ile bir protokol imzalıyoruz şu anda. Bu protokol ile 1 yıl içinde KKTC'de kuracağımız toplu taşıma sisteminin altyapısını oluşturacağız. Başkanım bu konuda da maddi, manevi desteğini esirgemeyeceklerini söylediler. Kendilerine teşekkür ediyorum, Allah kendilerinden razı olsun. Protokolün KKTC ve Düzce Belediyesi'ne hayırlı olmasını diliyorum."

Tören protokol imzalarının atılması ve karşılıklı verilen hediyelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - DÜZCE