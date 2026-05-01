KKTC'deki Cumhuriyet Yerleşkesi'nde ışık gösterisi

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kazandırdığı en büyük projelerden biri olan Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenen ışık gösterisi ile görsel şölen sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi gibi devlet yapısını tek merkezde toplayan Cumhuriyet Yerleşkesi'nde ışık gösterisi düzenledi. Geçtiğimiz yıl hizmete alınan yerleşkede, bulunan ışıklandırma ve lazerlerle yapılan gösteri Lefkoşa'da adeta görsel bir şölen sundu.

Yaklaşık 500 dönüm alan üzerine kurulan yerleşkeye, ilerleyen süreçte yüksek mahkeme binası, millet bahçesi, millet camisi ve millet kütüphanesi gibi yapılar da dahil edilecek. Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik iki konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi, toplantı salonları, yemekhane ve otopark yer alıyor. 20 bin 10 metrekarelik Cumhuriyet Meclisi binasında ise Genel Kurul Salonu, başbakanlık ve başkanlık makamları, milletvekili ofisleri, toplantı salonları ve kütüphane bulunuyor. Bu yönüyle yerleşke, KKTC devlet kurumlarına modern, güvenli ve işlevsel bir çalışma ortamı sunuyor.

Yerleşkenin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin Kıbrıs Türk halkının egemenlik iradesinin güçlü bir simgesi olduğunu vurgulamıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı