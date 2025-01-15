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KKTC'de Aile ve Sosyal Hizmetler İş Birliği Görüşmesi

KKTC'de Aile ve Sosyal Hizmetler İş Birliği Görüşmesi
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul ederek, iki ülke arasındaki aile ve sosyal hizmetler alanında iş birliği konularını ele aldı. Tatar, aile değerlerinin korunmasının önemine vurgu yaparken, 2025 yılının Türkiye'de 'Aile Yılı' ilan edildiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşmede, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da yer aldı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil'in de hazır bulunduğu kabulde, iki ülke arasındaki aile ve sosyal hizmetler alanındaki iş birliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aile yapısına ve değerlerine önem verdiklerini söyleyerek, engellilere yaşlılara, çocuklara sahip çıkma ve koruma adına Türkiye tarafından verilen desteğe teşekkür etti.

Türkiye'de insana verilen değeri memnuniyetle izlediklerini söyleyen Tatar, KKTC'ye de bu imkanı sunmanın Kıbrıslı Türklerin varlığını güçlendireceğini ifade etti. Teknoloji çağı olan global çağda zorlukların da arttığını kaydeden Tatar, bu çağda aile bütünlüğünü ve değerleri korumanın ayrı çaba ve çalışma gerektirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü'nün bu değerlerle var olduğunu mücadelesini aile bütünlüğünü ve kültürünü koruyarak sürdürdüğünü söyledi.

"2025, Aile Yılı olacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göktaş, 2025 yılının Türkiye'de "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda KKTC'nin de projelerden faydalanabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile iş birliği görüşmeleri yaptıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, ayrıca KKTC'deki temasları kapsamında Sevgi Evi'nin açılışına katılacağını belirterek, devlet korumasındaki çocuklara yönelik hizmetlerin önemine dikkat çekti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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