KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'taki deprem mezarlarını ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda bulunan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret etti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere dua eden Tatar, mezarlara karanfil bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ