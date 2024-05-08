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Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir baba, kızını taciz ettiğini öne sürdüğü şahsı av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay sonrası kaçan baba cinayette kullandığı silahla polise teslim oldu.

Adana'da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs, cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet. A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde Arda Demir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet .A. evden av tüfeğini alarak Demir'e ateş etti.

Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü

SİLAHIYLA POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan Mehmet. A. cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu. Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarıçam Adana Baba 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

oturan:

Tacizci cezasını almış

40
1
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Caner Alp:

Eğer gerçekten öyle bişey varsa iftira değilse iyi yapmış, gerekeni yapmış.

39
0
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tahsin bueyuekkol:

Devletin yapacağini yapmiş

32
0
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