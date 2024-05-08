Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Adana'da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs, cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet. A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde Arda Demir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet .A. evden av tüfeğini alarak Demir'e ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SİLAHIYLA POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan Mehmet. A. cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu. Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.