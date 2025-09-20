Kızılelma Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kızılelma Kadın Gençlik ve Çocuk Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu.

Kızılelma Kadın Çocuk Gençlik Kültür Sanat Edebiyat ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl geleneksel olarak düzenlenen "Kızılelma Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülleri" töreni Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleşti. Törende Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gagavuzya, Kosova, Doğu Türkistan ve Irak gibi çeşitli bölgelerden akademisyen, siyasetçi ve kültür insanları ödüllendirildi. Törenin açılışında konuşan Dernek Başkanı Yasemin Meydan, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yeni bir güne yeni bir umuda doğru yolculuk yapıyoruz. Bu ödül töreninde tek amacımız Türk dünyasının ortak değerlerini, kültürünü, idealini yüceltmektir. Çünkü bizler biliyoruz ki kızılelma kadınlarımızın iradesi, gençlerimizin enerjisi, çocuklarımızın hayalleriyle yoğrulan ortak bir ülküdür. Aynı zamanda Türk dünyasının ortak ruhunu yansıtan geleceğe ışık tutan birer nişanedir. Kadınlarımız Türk kültürünün taşıyıcısıdır. Gençlerimiz bilimde, sanatta, teknolojide geleceğinizi inşa edecek olanlardır. Çocuklarımız ise gözlerimizin ışığı, yaralarımızın teminatıdır. Bizim derneğimizin ismine ilham veren işte bu üç güçtür" dedi. - ANKARA