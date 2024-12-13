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Kızılay, Suriye'den Dönenlere Sıcak Çorba ve İkram Dağıtıyor

Kızılay, Suriye'den Dönenlere Sıcak Çorba ve İkram Dağıtıyor
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Suriye'deki iç savaşın sona ermesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan dönen Suriyelilere Kızılay ekipleri tarafından sıcak çorba ve çeşitli ikramlar dağıtılıyor. Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Suriyeli vatandaşların 13 yıllık süreçte yanlarında olduklarını vurguladı.

Suriye'deki iç savaşın bitmesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen insanlara, Kızılay ekipleri tarafından sıcak çorba ve ikram dağıtılıyor. Kızılay Genel Başkanı Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Suriyeli vatandaşların 13 yıllık serüvenlerinde hep Kızılay yanlarında oldu ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Suriye'de iç savaşın bitmesiyle insanlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmeye devam ediyorlar. Ülkelerine dönen Suriyelilere, Kızılay ekipleri sıcak çorba ve ikramlar dağıtıyor. Kızılay ekipleri çocuklara içerisinde; bere, atkı, eldiven ve oyuncakların bulunduğu paketleri de dağıttı.

"Suriyeli vatandaşların 13 yıllık serüvenlerinde hep Kızılay yanlarında oldu ve yanlarında olmaya devam edeceğiz"

13 yıldır Suriyelilerin bütün acılarında ve sevinçlerinde Kızılay olarak yanlarında olduklarını ifade eden Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Biz kadim milletin iyilik hareketiyiz. 2011 Mart ayında kapılarda onları karşılayan, onlara ev sahipliği yaparak onları hem güleryüzle hem de sıcak çorbalarla karşılayan Kızılaydı. Her yolculuklarında onların yanındaydık. Halep ve İdlip'ten tahliye edilirken de 13 yıldır onların yanlarında olduk. Türkiye'de yalnız bırakmadık. Şimdi ise kendi ülkelerindeki savaş bitti. Ülkelerine dönüşlerinin ilk günlerinde sınır kapılarına yerleştik. Sıcak çorbalarımızla ve emanetlerimizi onlara vermeye başladık. Anadolu kültürüne ait olan yolluklarını ilk gün gibi her gün dağıtmaya devam ediyoruz. Onların güle güle gitmeleri için güvenli olmalarının garantisini veriyoruz. Dün onları karşılayıp bağrımıza bastığımız insanların 13 yıllık serüvenlerinde; kederlerinde, sevinçlerinde ve acılarında da hep Kızılay yanlarında oldu ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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