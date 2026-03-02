Haberler

Kızılay Muradiye Şubesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Kızılay Muradiye Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Ramazan ayı kapsamında gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. 'Bir Başına Olanların Yanı Başındayız' sloganıyla yürütülen çalışmalar, dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla aralıksız sürdürülecek.

Kızılay Muradiye Şubesi, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi desteğinde bulundu.

Kızılay Muradiye Şubesi, "Bir Başına Olanların Yanı Başındayız" sloganıyla yürüttüğü yardım faaliyetleri çerçevesinde ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı. Gönüllülerle birlikte gerçekleştirilen dağıtım çalışmalarında, zorlu kış şartlarına rağmen ailelerin yanında olunduğu belirtildi.

Yetkililer, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen yardımların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. Yapılan açıklamada, gıda desteklerinin dayanışma kültürünü güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenli olarak devam edeceği kaydedildi.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, "Paylaştıkça çoğalan iyilikle gönüllere dokunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçede sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin genişleyerek süreceği belirtilirken, destek veren tüm bağışçılara teşekkür edildi. - VAN

