Kızılay, İstanbul'daki Depremzedeler İçin Yardım Aracını Yola Çıkardı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Afyonkarahisar Kızılay Şubesi harekete geçti. Hazırlanan yardım aracı sıcak çorba, su ve ikramlıklarla birlikte depremzedelere moral vermek üzere yola çıktı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Aracımız hazır çorba, su, çay ve ikramlıklarımız ile birlikte İstanbul'a hareket etmiştir" ifadelerine yer verildi. Yardım aracında yer alan ikramlıkların, depremzedelere sıcak bir destek sunmayı amaçladığı belirtildi. Afyonkarahisar Kızılay yetkilileri, afetin yaralarını birlikte saracaklarını vurgulayarak, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR