Kızılay Haftası'nda Öğrencilere Seminer Verildi

Kızılay Haftası kapsamında Patnos'ta düzenlenen seminerlerde öğrencilere, Kızılay'ın gönüllülük anlayışı, afetlerdeki rolü ve toplumsal dayanışmadaki önemi anlatıldı.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay Patnos Şubesi tarafından ilçedeki liselerde öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Süphan Dağı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde, Kızılay'ın kuruluş amacı, tarihçesi, afetlerde ve insani yardımlarda üstlendiği rol ile gönüllülük bilinci anlatıldı.

Seminerde ayrıca kan bağışının önemi, Kızılay'ın sosyal yardımları ve toplumsal dayanışmadaki yeri vurgulandı. Öğrenciler, Kızılay'ın yalnızca afet dönemlerinde değil, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alan bir kuruluş olduğunu öğrenerek büyük ilgi gösterdi. - AĞRI