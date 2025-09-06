Kızılay Gönüllülerinden Neşeli Ziyaretler

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, kent merkezi ve çevre köylerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Sabah erken saatlerde yola çıkan gönüllüler, Soğan Cumaçay, Başcavuş ve Gümüşyazı köylerinde çocuklarla sohbet edip oyunlar oynadı. Köy ziyaretlerinde çocuklara kıyafet hediye eden ekipler, yaşlılara da çeşitli hediyeler ulaştırdı.

Kızılay aracını köy girişinde gören çocuklar, gönüllülerin etrafını sararak sevinçlerini paylaştı. Köy ziyaretlerine katılan Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, gönüllü çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Tatlı, "Bizler sadece afet anlarında değil, her zaman köylülerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Çocuklar aracımızı gördüklerinde büyük bir heyecanla koşarak yanımıza geliyorlar. Onların mutluluğu bizlere güç veriyor. Ziyaret ettiğimiz köylerde çocuklara kıyafet, yaşlı nene ve dedelerimize hediyeler ulaştırıyoruz. Onlar mutlu olunca bizler de daha mutlu oluyoruz. İl merkezi ve ilçelerde köy ziyaretlerimize durmadan devam edeceğiz." dedi. - AĞRI