Kızılay Düzce Şubesi Kongresi Gerçekleşti, Halil Aydın Güven Tazeledi

Kızılay Düzce Şubesi kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Halil Aydın güven tazeledi.

Düzce Kızılay'ın olağan kongresi gerçekleştirildi. Uzun süredir görevi başında bulunan Halil Aydın'ın tek liste ile girdiği kongrede yeni isimler yönetim kurulu üyesi seçilirken Aydın güven tazeledi. Kongrenin ardından Kızılay salonunda iftar programı düzenlendi.

Başkanlığa yeniden seçilen Halil Aydın teşekkür konuşması yaptı. Göreve başlar başlamaz Düzce'de sel olduğunu vurgulayan Aydın, görevleri başında ülke genelinde çeşitli afetlerde ön planda olduklarını vurguladı. Yeni dönemde de Kızılay olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Halil Aydın'ın yönetiminde İdris Çalışkan, Mustafa Bilgin, Eyüp Erdem Yamaç, Mine Met, Midhad Ceylan, Metin Çelik, Ahmet Biriktir, Şeref Anıl Alkan, Feyzullah Ak ve Hüdaver Gösterişli yer aldı. - DÜZCE