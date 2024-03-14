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Kızılay'dan üniversite ve hastaneye konfeksiyon mağazası

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Kızılay Bitlis Şubesi tarafından Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesindeki ihtiyaç sahipleri için konfeksiyon mağazası açıldı.

Kızılay'dan üniversite ve hastaneye konfeksiyon mağazası

BİTLİS - Kızılay Bitlis Şubesi tarafından Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesindeki ihtiyaç sahipleri için konfeksiyon mağazası açıldı.

Kızılay, Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulan 2 butik mağazası, kurdele kesimi ile açıldı. İlk açılış Bitlis Eren Üniversitesi Rahva yerleşkesinde gerçekleştirildi. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Kızılay'ın son zamanlarındaki gelişimine vurgu yaparak, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazanı şerifi idrak ediyoruz. Biliyorsunuz Kızılay'ımız sadece Türkiye'de değil, dünyanın herhangi bir bölgesinde olan afetlere, depremlere, olağanüstü durumlara koşan uluslararası bir yardım kuruluşumuzdur. Dünyada markalaşmış stratejik bir kuruluşumuzdur. Deprem, yangın ve sellerdeki yardım elimizdir. Allah bugün burada açacağımız Kızılay Butiğimizi de hayırlı uğurlu etsin. Gençlerimizin ihtiyaç duyacağı tüm giyim malzemelerine erişebileceği bir mekan açıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.

Açılışın ardından butiği gezen protokol üyeleri daha sonra Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine geçerek yine burada hazırlanan ve içerisinde çocuk ve yeni doğan malzemelerinin yer aldığı butiğin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türk Kızılay'ı Denetleme Kurulu Üyeleri Hüseyin Can ve İsmail Hakkı Turunç, Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı, İl Müftüsü M. Faysal Geylani, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, bazı kurum ve STK temsilcileri ile Kızılay gönüllüleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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