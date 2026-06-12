Kızılay'dan Veysi Duyan'a 'Yılın Bağışçısı' ödülü

Türk Kızılay Mardin Şubesi, yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerine katkılarından dolayı iş insanı Veysi Duyan'ı "Yılın Bağışçısı" ödülüne layık gördü.

Kızılay Mardin Şubesi Başkanı Abdülmelik Şahin, beraberindekilerle Veysi Duyan'ı makamında ziyaret ederek, ödülünü takdim etti. Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde iş dünyasının desteğinin önemli olduğunu belirterek, Veysi Duyan'ın sosyal sorumluluk anlayışıyla Mardin'de örnek bir dayanışma sergilediğini ifade etti. Duyan'ın ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalara verdiği katkıların takdire değer olduğunu kaydeden Şahin, "Kendisine ve ekibine ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımızı sunuyor, bu anlamlı 'Yılın Bağışçısı' ödülünü takdim etmekten onur duyuyoruz" dedi.

Ödülü almaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Veysi Duyan ise, Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine ulaşan köklü bir yardım kuruluşu olduğunu belirtti. Toplumun tüm kesimlerinin dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Duyan, "Bu topraklarda kazanan insanlar olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmayı bir lütuf değil, bu şehre ve insanımıza karşı bir borç olarak görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kızılay'ın ve iyiliğin destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaret, ödül takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı