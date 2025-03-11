Kızılay Bayburt Şubesi Olağan Genel Kurulunda Erol Yıldırım Yeniden Başkan Seçildi

Kızılay Bayburt Şubesinin gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulda mevcut Başkan Erol Yıldırım güven tazeledi, Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi.

Türk Kızılay Bayburt İl Merkezi 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik, delegeler ve gönüllülerin katılımlarıyla Kızılay Bayburt Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yapılan genel kurulda mevcut Başkan Erol Yıldırım, başkan seçildi. Güven tazeleyen Başkan Yıldırım, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, seçime katılım gösteren herkese teşekkür etti. Yıldırım, Türk Kızılay ailesi olarak vatandaşların her zaman yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirterek, çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. - BAYBURT