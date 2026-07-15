Kız Kulesi'nde 15 Temmuz'un 10. yılına özel mapping gösterisi

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan özel ışıklı mapping gösterisiyle aydınlatıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Üsküdar'daki Kız Kulesi'nde özel bir mapping gösterisi gerçekleştirildi. Tarihi yapının dış cephesine yansıtılan ışıklı görseller ve animasyonlar, geceye görsel şölen kattı.

15 Temmuz'u anlatan özel içeriklerin yansıtıldığı gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, Kız Kulesi'ndeki ışıklı mapping gösterisi havadan ve karadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı