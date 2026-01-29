Haberler

İki kardeşten yaban hayvanlarına şefkat eli

Bitlis'te karne tatilini köylerinde geçiren Mina ve Nisa Okay kardeşler, yaban hayvanlarına yiyecek bırakarak çevresel duyarlılıklarını gösterdiler. Aile, doğanın zorlu şartlarına dikkat çekerek herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Bitlis'te karne tatilini köylerinde geçiren iki kız kardeş, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakarak örnek bir davranış sergiledi.

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde yaşayan Mina (13) ve Nisa Okay (11) kardeşler, babaları Mehmet Okay ile birlikte kış mevsiminin zorlu şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını unutmadı. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırdığı bölgede, doğanın farklı noktalarına ekmek, yem ve çeşitli gıdalar bırakan aile, yaban hayvanlarının yaşam mücadelesine küçük de olsa katkı sunmayı amaçladı.

Baba Mehmet Okay, çocuklarına küçük yaşlardan itibaren doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalıştığını belirterek, "Kış aylarında yaban hayvanları çok zorlanıyor. Çocuklarımın bu duyarlılığı göstermesi bizi gururlandırdı. Herkes imkanı ölçüsünde doğaya destek olmalı" dedi.

Mina ve Nisa kardeşler ise yaban hayvanlarının aç kalmaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
