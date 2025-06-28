Kıyıköy'de Denize Girmek Yasaklandı

Kıyıköy'de Denize Girmek Yasaklandı
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesi yasaklandı. Kaymakamlık, can güvenliği açısından risk oluşturan duruma dikkat çekti.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların yarın denize girmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 29 Haziran Pazar günü denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıları önemle dikkate alması gerektiği vurgulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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