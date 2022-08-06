Damat ve sağdıçlara 'işkence' gibi eğlence...Gece boyu dayak yediler - Haberler

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Damat ve sağdıçlara 'işkence' gibi eğlence...Gece boyu dayak yediler

Damat ve sağdıçlara 'işkence' gibi eğlence...Gece boyu dayak yediler Erzurum'un Oltu ilçesinde damat, sağdıç ve arkadaşları tarafından 'bekarlığa veda partisi' olarak düzenlenen kısır gecesinde oynanan oyunlar, izleyenleri kahkahaya boğuyor.

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Damat ve sağdıçlara 'işkence' gibi eğlence...Gece boyu dayak yediler

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde damat, sağdıç ve arkadaşları tarafından 'bekarlığa veda partisi' olarak düzenlenen kısır gecesinde oynanan oyunlar, izleyenleri kahkahaya boğuyor. Gecede arkadaşlarından dayak yiyen damat ve sağdıcı, davetlilerin her isteğini de yerine getirmek zorunda kalıyor.

Muhammet Mücahit Demir'in düğünden bir gün önce düzenlediği bekarlığa veda (kısır gecesi) gecesinde oynadıkları Yüzük, Kabak, Ateş ve Tavuk barı ile gece boyunca Damat, sağdıçlar ve arkadaşları kemerle sopa yediler. Oyunlarda hata yapanlara kemerle ellerine ayaklarına sırtlarına acımadan vurdular.

Sağdıç Tolgahan Varol, "Arkadaşımızın bu mutlu gününde hep birlikte buradayız. Herkesin ayaklarına sağlık. Abilerimiz güzel oyunlar yaptılar inşallah herkesi memnun etmişizdir herkese teşekkür ederim" dedi.

Damat M. Mücahit Demir, "Bu akşam kısır gecemizi gerçekleştirdik büyüklerimiz arkadaşlarımız bize biraz eziyet ettiler ama bizim gelenek göreneklerimizde bunlar var kimseye kırılmadık kısır gecemize gelip bizi onurlandıran abilerime arkadaşlarımıza kardeşlerimize teşekkür ederim güzel bir gece yaşattılar" dedi.

Kısır gecesi halaylarla son buldu.

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Yerel

Mücahit Demir Erzurum Oltu Genel Yerel Haberler

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